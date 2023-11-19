光B明禎拖手現身昂坪 入選最喜愛十強未抱奢望

無線娛樂新聞台報導：近來人氣熱爆仲被網友推到殺入電台男歌手名單10強嘅 尹光 ，呢日同 林明禎 一齊到昂坪出席一個聖誕活動，唔止打扮襯到絕，仲手拖手現身齊齊唱佢嘅著名口水歌，超短裙曬長腿嘅明禎仲話第一次合作已經玩得好開心喇。