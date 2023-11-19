光B明禎拖手現身昂坪 入選最喜愛十強未抱奢望
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無線娛樂新聞台報導：近來人氣熱爆仲被網友推到殺入電台男歌手名單10強嘅 尹光 ，呢日同 林明禎 一齊到昂坪出席一個聖誕活動，唔止打扮襯到絕，仲手拖手現身齊齊唱佢嘅著名口水歌，超短裙曬長腿嘅明禎仲話第一次合作已經玩得好開心喇。
開完騷又被推到去最喜愛十強，光哥就話要多謝一眾投佢一票嘅朋友，不過就坦言得獎機會唔大，仲話屋企有大量戰衣，必要時隨時搵一件勁嘢就可以上台咁話喇。而唱歌出身嘅明禎亦都提到希望可以盡快再推出新歌，又話希望可以同唱足幾十年嘅光哥合唱，仲話好玩好笑嘅主題就最正咁話喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台