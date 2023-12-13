光B紅爆唱新劇主題曲 《神耆小子》輕鬆曲風啱晒口味
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無線娛樂新聞台報導：開完紅館個唱再入圍電台最受歡迎男歌手五強嘅 尹光 ，近來紅嘅程度都唔使多講喇，光B近日仲再次為TVB新劇負責主題曲，為《神耆小子》獻唱曲風輕鬆嘅新歌，開正佢嗰瓣咁話呀。
佢呢日仲率先為大家透露少少故事大綱呀。
身為通俗口水歌之神嘅佢，呢日又透露會再推出全新Rap歌，又會同唔同歌手合作，同年青一輩玩吓，仲話近青防老，無論《聲夢》定係《好聲音》都追到貼，而台慶有合作嘅吳大強、龍婷等等印象仲特別深刻呀。
身為通俗口水歌之神嘅佢，呢日又透露會再推出全新Rap歌，又會同唔同歌手合作，同年青一輩玩吓，仲話近青防老，無論《聲夢》定係《好聲音》都追到貼，而台慶有合作嘅吳大強、龍婷等等印象仲特別深刻呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台