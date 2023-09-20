StarTalk丨尹光相隔14年再開紅館挑戰「AI尹光」 孖陳展鵬打乒乓球…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨尹光相隔14年再開紅館挑戰「AI尹光」 孖陳展鵬打乒乓球被嚇呆
尹光相隔14年再次喺紅館開騷，佢接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，笑言叫主播 許文軒 改口嗌佢「光B」，更分享多年未有舉行紅館騷嘅原因。
尹光坦言做紅館騷壓力好大，由於最近滿城都係「AI尹光」，發現好多人喜歡尹光把聲，佢希望唱多啲AI歌，以真嘅尹光聲唱畀大家聽，即使辛苦啲佢都願意挑戰AI尹光作品，尹光大讚有啲AI版本係聲線相似度係幾高。
尹光三十幾年前首次開紅館騷，當時感受特別深，尹光出場嗰陣亦忍唔住落淚，多謝張耀榮先生畀機會，令尹光曾創下一年三度嘅紅館騷紀錄，尹光每次開騷前至少要閉關一星期，定必養聲同多啲休息。
尹光一向好著重運動尤其最鍾意打乒乓球，試過同陳展鵬打乒乓球，先知展鵬咁犀利，尹光笑言得閒要搵展鵬再打過；尹光又指自己由11歲開始登台唱歌，曾一晚走9場騷練得一身好武功，對於外界指其唱有味歌曲曾感到唔開心，尹光想為作品平反解釋多首歌曲背後嘅意思，同時亦與時並進研究其他歌手唱法，尹光大讚張敬軒開騷歌聲好靚：「《你阿媽大減價》佢唱好過我。」尹光好期待與張敬軒合作開騷，以胡楓為目標永不言休。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台