尹光紅館開騷回顧唱足53年求大突破 嘉賓名單保持神秘感

無線娛樂新聞台報導：尹光呢日為下月舉行嘅紅館騷做綵排，獻唱近期大熱《Dear Myself》同後輩林家謙嘅《一人之境》。尹光入行唱足53年，從未試過開一個咁特別嘅演唱會，預告會有AI歌、rap歌同萬人大合唱等環節。