尹光紅館開騷回顧唱足53年求大突破 嘉賓名單保持神秘感
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無線娛樂新聞台報導：尹光呢日為下月舉行嘅紅館騷做綵排，獻唱近期大熱《Dear Myself》同後輩林家謙嘅《一人之境》。尹光入行唱足53年，從未試過開一個咁特別嘅演唱會，預告會有AI歌、rap歌同萬人大合唱等環節。
尹光今次開騷造型上有大突破，除咗服裝方面又會著高鞋登台，連髮型同化妝都令人耳目一新！至於演唱會嘉賓，除咗同佢合唱嘅樂隊成員阿肥，佢話要保持神秘感唔肯透露，尹光因就嚟開騷，呢排要養足精神、練好把聲，最緊要瞓足覺同少食煎炸食物。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台