尹光與聲夢畢業生busking 帶動眾人起舞炒熱全場氣氛
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無線娛樂新聞台報導：尹光呢日作客TVB流行音樂節目《J Music》錄影，跟《聲夢傳奇》畢業生busking，何晉樂（Rock）、潘靜文（Sherman）、趙頌宜、林沚羿（Venus）及侯雋熙（Duncan）現身商場Jam歌，帶動氣氛吸引觀眾。
尹光一開口唱歌壓台感十足，佢將於11月喺紅館舉行演唱會，佢邀請《聲夢傳奇》畢業生一齊捧場，Rock佩服光哥魅力強勁，Venus亦被前輩歡樂感染，帶動眾人齊齊跳舞，完全接收到前輩尹光嘅energy同熱情。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台