尹光與聲夢畢業生busking 帶動眾人起舞炒熱全場氣氛

無線娛樂新聞台報導：尹光呢日作客TVB流行音樂節目《J Music》錄影，跟《聲夢傳奇》畢業生busking，何晉樂（Rock）、潘靜文（Sherman）、趙頌宜、林沚羿（Venus）及侯雋熙（Duncan）現身商場Jam歌，帶動氣氛吸引觀眾。