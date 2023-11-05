尹光紅館開騷氣氛如時下偶像 現場唱《一人之境》軒公家謙拍片支持
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無線娛樂新聞台報導：成日都話要跟上時代步伐，今年已經年過70嘅 尹光 就可以話係一個教材喇，唔止識利用AI宣傳，近年唔少創作都非常緊貼時下流行原素，相隔14年再次踏上紅館舞台嘅佢，就算再重唱當年一聽就忍俊不禁嘅口水歌，依然令觀眾笑面盈盈。
呢日據指止連入場觀眾嘅平均年齡都變得年輕，現場氣氛仲同一啲年輕偶像嘅演出一樣咁高漲，到尾聲時更加全場觀眾都企晒起身齊齊跟住唱。事後「Wan K.」本人就話非常滿意演出，仲話係最開心最好氣氛嘅一次演出喇。
早前有人以AI技術將佢嘅聲線套入林謙嘅《一人之境》中，呢晚佢亦即場以本人歌聲為大家演出一次，而 張敬軒 同 林家謙 雖然因為工作安排冇辦法現身擔任嘉賓，不過就一樣拍片支持流行歌前輩，成為整晚嘅彩蛋。
不過整晚令佢最開心嘅，就一定係嘉賓 蝦頭 同 連詩雅 準備嘅特別驚喜，安排咗佢嘅囝囝同孫女突然現身舞台，原來就連尹太都唔知，搞到佢開心到幾乎流淚呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台