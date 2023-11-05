尹光紅館開騷氣氛如時下偶像 現場唱《一人之境》軒公家謙拍片支持

無線娛樂新聞台報導：成日都話要跟上時代步伐，今年已經年過70嘅 尹光 就可以話係一個教材喇，唔止識利用AI宣傳，近年唔少創作都非常緊貼時下流行原素，相隔14年再次踏上紅館舞台嘅佢，就算再重唱當年一聽就忍俊不禁嘅口水歌，依然令觀眾笑面盈盈。