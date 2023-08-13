尹飛燕出新書獲呂良偉錢嘉樂拍片祝賀 馮素波尋回手袋感恩好心人合力幫…
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無線娛樂新聞台報導：尹飛燕出新書獲呂良偉錢嘉樂拍片祝賀 馮素波尋回手袋感恩好心人合力幫助
粵劇名伶尹飛燕推出新書傳授10年粵劇表演經驗呢日舉行記者會，阿仔阮德鏘、新抱林司敏及孫女阮婧恆到場支持，好友毛俊輝、胡美儀及馮素波等亦前來撐場，而呂良偉、李國麟及錢嘉樂等拍片祝賀。
燕姐最希望係呢本書可以畀後輩借鏡，今次由阿仔阮德鏘擔任出版人，佢笑言合作方便好多，有時喺屋企開緊急會議，足足籌備咗2年幾，譬如引證事例、舊報紙等要做一啲功課，新抱就恭祝奶奶新書大賣。
波姐日前遺失手袋幸運尋回，佢感恩眾多好心人合力幫助，好在的士司機見到網上留言，將手袋送回波姐手上，的士司機更讚香港好多好人唔貪心，波姐都話日後亦會更加小心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台