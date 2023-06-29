山下智久時隔12年赴台宣傳 新木優子爆對方身材一流

無線娛樂新聞台報導：日前來港宣傳新片嘅 山下智久 同 新木優子 ，之後已經轉往台北繼續不斷的宣傳之旅，已經12年冇現身台灣嘅佢，就吸引大批Fans往機場接機，而山P亦都非常識做，喺記者會以中文打招呼自我介紹，仲話非常開心再次到訪咁話呀。