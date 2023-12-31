日星雲集時尚活動 眾人回顧過去展望2024
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無線娛樂新聞台報導：日本舉行嘅一個時尚活動人氣日星雲集，山下智久、柴咲幸、吉澤亮、新木優子、木村拓哉嘅大女Cocomi、富永愛、三吉彩花、大政絢、渡邊圭𧙗、同男團&TEAM都有現身。踏入2024年前，大家除咗回顧過去，當然亦都要展望新一年分享有咩目標同大計啦。
山下智久就話今年舉行咗相隔五年嘅巡唱，好感恩忙足成年，望來年有更有突破同埋挑戰，而今年從事演藝活動25周年嘅柴咲幸，亦舉行咗相隔四年嘅巡唱，佢好希望2024年無論喺音樂同演藝方面都有更好嘅發展。至於Cocomi就形容今年過得好刺激，有好多新發現，更見到一個全新嘅自己呀。而經常演學生角色嘅新木優子，就話想挑戰一下老師角色，比觀眾新鮮感。吉澤亮就話今年年初一直準備緊新作品，而來年亦會展開拍攝，所以佢話趁而架先悠閒過下日子，儲足能量迎接工作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台