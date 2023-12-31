日星雲集時尚活動 眾人回顧過去展望2024

無線娛樂新聞台報導：日本舉行嘅一個時尚活動人氣日星雲集，山下智久、柴咲幸、吉澤亮、新木優子、木村拓哉嘅大女Cocomi、富永愛、三吉彩花、大政絢、渡邊圭𧙗、同男團&TEAM都有現身。踏入2024年前，大家除咗回顧過去，當然亦都要展望新一年分享有咩目標同大計啦。