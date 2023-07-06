岡田將生台北宣傳新作 改編台片有時間停頓神能

岡田將生台北宣傳新作 改編台片有時間停頓神能

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：由日本演員 岡田將生 主演嘅新片早前喺台北上映，佢同導演、編劇早前一齊到當地宣傳，呢部改編自台灣電影《消失的情人節》嘅新作中，同原版一樣有時間停頓嘅戲份，岡田就笑言如果真係時間停止，自己應該都同平時嘅命運一樣唔太特別幸運，仲估計自己可能係會困喺半空嘅飛機當中，時候間停頓都冇咩用用呀。

故事中做乜都快人一步嘅佢，話角色同自己心急性別非常相似，而佢今次同AV男優 清水健 合作，就爆對方話自己因為甚少正規演出，所以事前非常緊張呀

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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