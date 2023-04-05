峮峮谷胸宣傳可愛內衣 爆跳啦啦隊舞曾幾乎走光

無線娛樂新聞台報導：喺台灣擔任棒球比賽啦啦隊而大受歡迎嘅，除咗早前幫J2擔任嘉賓主持嘅 林襄 之外，笑容甜美嘅峮峮 吳函峮 一樣受唔少人歡迎，呢日佢就為當地一個內衣品牌示範宣傳，雖然以內衣上陣大騷驕人上圍，不過佢就話平時其實唔太敢性感打扮喇。