峮峮谷胸宣傳可愛內衣 爆跳啦啦隊舞曾幾乎走光
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無線娛樂新聞台報導：喺台灣擔任棒球比賽啦啦隊而大受歡迎嘅，除咗早前幫J2擔任嘉賓主持嘅 林襄 之外，笑容甜美嘅峮峮 吳函峮 一樣受唔少人歡迎，呢日佢就為當地一個內衣品牌示範宣傳，雖然以內衣上陣大騷驕人上圍，不過佢就話平時其實唔太敢性感打扮喇。
今次大膽以內衣出鏡，佢就話對宣傳照非常滿意喇，至於平時表演要大動作狂跳應援舞，佢就話一定會做足安全措施防走光喇。不過初出道時，佢就曾經試過幾乎出事，所以往後就對內衣選擇非常嚴謹同小心喇。
近日佢正式挑戰日本市場，將早前推出嘅寫真書喺日本發行，仲有機會飛往日本同Fans見面呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台