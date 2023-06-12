始源快閃香港見自己蠟像 見老友企定定喺度笑爆嘴

無線娛樂新聞台報導：崔始源日前完成Super Junior澳門粉絲見面會後，決定快閃來港，同自己早喺八年前度身製作嘅1:1蠟像見面，既驚訝又興奮嘅佢，一到場就用手機同「世上另一個我」selfie，仲搞笑話自己仲週過蠟像。