崔始源 始源快閃香港見自己蠟像 見老友企定定喺度笑爆嘴

始源快閃香港見自己蠟像 見老友企定定喺度笑爆嘴

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：崔始源日前完成Super Junior澳門粉絲見面會後，決定快閃來港，同自己早喺八年前度身製作嘅1:1蠟像見面，既驚訝又興奮嘅佢，一到場就用手機同「世上另一個我」selfie，仲搞笑話自己仲週過蠟像。

2015年始源專誠來港為蠟像館嘅韓流專區主持開幕典禮，可惜當時1:1蠟像仍趕工製作中，真假始源一直未有機會同場。相隔八年之後，始源日前就決定拋下SJ其他成員，獨自快閃來港到蠟像館相會喇。

當見到自己嘅蠟像時，始源興奮得之餘又坦言感覺「好奇怪」，又忽發其想以智能電話測試「人面識別」功能，最終失敗收場，而始源嘅髮型師仲忍唔住出手為假始源整理頭髮，而駐場嘅蠟像技師，同樣趁真始源在場嘅大好機會，參考真人以顏料工具執修蠟像面部顏色。

始源仲自爆蠟像當年搞喊媽媽，因為15年時始源放低工作入伍服兵役長達21個月，期間崔媽媽來港旅遊，到蠟像館見到囝囝蠟像時，忍唔住當場落淚呀。

始源呢日亦踏足「韓流專區」，當見到「東方神起」沈昌珉同鄭允浩時，就開心到掩嘴大叫，仲特別同當年一齊服兵役嘅沈昌珉selfie。喺現場玩足成個鐘頭嘅佢，臨別時又專登去同「自己」講Byebye話別，場面非常搞笑。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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