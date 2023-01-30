崔碧珈美國返港即開工 忙碌日程新作迎兔年

無線娛樂新聞台報導：新春唔少藝人都會選擇休息，為新一年好好充電做足準備，不過去年踏入樂壇嘅 崔碧珈 就選擇以忙碌嚟迎接兔年喇。新春飛到美國出席電視台啟播活動嘅佢返到香港就繼續馬不停蹄繼續做嘢，佢仲話希望音樂上有好成績呀。