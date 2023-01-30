崔碧珈美國返港即開工 忙碌日程新作迎兔年

崔碧珈美國返港即開工 忙碌日程新作迎兔年

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：新春唔少藝人都會選擇休息，為新一年好好充電做足準備，不過去年踏入樂壇嘅 崔碧珈 就選擇以忙碌嚟迎接兔年喇。新春飛到美國出席電視台啟播活動嘅佢返到香港就繼續馬不停蹄繼續做嘢，佢仲話希望音樂上有好成績呀。

早前又為電影擔任監製嘅佢百足咁多爪，新一年佢就話另一部新作又會喺法國上映，之後又會出發出席電影節，仲話唔少工作都接洽當中嚟緊陸續有嚟咁話呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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