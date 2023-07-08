相隔30年再於台灣舉行個唱 工藤靜香超親民為fans簽名影相

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：相隔30年，工藤靜香將會喺9月再於台灣舉辦演唱會，日前佢就專登飛到台灣出席記者會，為演唱會宣傳兼造勢。

咁耐冇去台灣，當然吸引咗唔少fans嚟接機，有fans仲透露自己喺機場守候咗3日呀！見到咁多fans，工藤靜香都相當Nice，除咗企定定畀大家影相外，佢仲走入fans群內幫大家簽名互動。

而記者會當日，工藤靜香坦言咁耐冇嚟台灣，見到咁多fans感覺真係好幸福，對於台灣場係海外唯一嘅演出場次，工藤靜香透露而家研究緊歌單，希望將大家耳熟能詳嘅歌曲都擺入去喇。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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