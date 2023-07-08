相隔30年再於台灣舉行個唱 工藤靜香超親民為fans簽名影相
咁耐冇去台灣，當然吸引咗唔少fans嚟接機，有fans仲透露自己喺機場守候咗3日呀！見到咁多fans，工藤靜香都相當Nice，除咗企定定畀大家影相外，佢仲走入fans群內幫大家簽名互動。
而記者會當日，工藤靜香坦言咁耐冇嚟台灣，見到咁多fans感覺真係好幸福，對於台灣場係海外唯一嘅演出場次，工藤靜香透露而家研究緊歌單，希望將大家耳熟能詳嘅歌曲都擺入去喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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