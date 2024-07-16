巴黎奧運會將展現前所未有奢華風範 LVMH投資逾12億港幣 打造史上最精緻奧運

獎牌設計融入巴黎地標

隨著四年一度的奧運盛會將於7月26日在法國巴黎隆重開幕，今年的巴黎奧運會無疑將成為一場前所未有的奢華盛事。作為本屆奧運會的最大贊助商，擁有Louis Vuitton、Christian Dior等眾多頂級奢侈品牌的法國帝國品牌LVMH，已經投入瞭高達1.5億歐元的巨資，以確保這次奧運會的每一個細節都極盡奢華與精緻。

本屆奧運的獎牌由LVMH旗下的百年珠寶品牌Chaumet負責設計，獎牌的設計不僅獨特而且意義深遠。「獎牌正面以中央六邊形金屬搭配周圍光芒四射的刻面，而最為特別的是獎牌中心直接融入艾菲爾鐵塔一小塊在翻修過程中保留的原材料」，這不僅象徵著奧運精神，也突顯了巴黎這座城市的歷史與文化。

開幕式禮服展現法式優雅

開幕式的禮服則是由LVMH旗下的另一百年品牌Berluti設計。「這套禮服的靈感來自燕尾服，運用瞭高級的面料和漸變效果以營造出法式優雅的風格，同時也兼顧了舒適性」，Berluti品牌負責人透露。禮服以海軍藍為主色調，翻領採用漸變的紅藍色調圖案，為整體增添了一抹亮點。此外，為了適應不同性別的運動員，品牌特別為女運動員設計了無袖版本的上衣，並提供褲裝和絲質裙供選擇，展現了細節的考究。

獎牌托盤與禮箱也由Louis Vuitton設計

在這屆奧運會中，連獎牌的托盤和保管獎牌的禮箱也都是由Louis Vuitton設計製作。禮箱的設計靈感源自於LV硬箱中最具知名度的經典箱款Malle Coiffeuse，箱子分為中央主體部分和兩側可以打開展示的抽屜，專門用來放置468枚巴黎奧運獎牌，充分展現了品牌的奢華與實用兼具的設計理念。