巴黎奧運2024中國隊參賽名單大公開！逾400名運動員出戰 各項目時間表一覽無遺

賽程時間表與港隊參賽名單

隨著2024年巴黎奧運會的腳步逼近，中國國家隊已經準備就緒，派出了近400名運動員參加這場國際盛事。這次奧運會的比賽項目包羅萬象，從游泳、跳水到田徑和體操，應有盡有。無論是老將還是新秀，每一位運動員都準備向世界展示他們的實力。

為了方便球迷追蹤，這裡提供了一份詳盡的賽程時間表和香港隊的參賽名單。從7月27日開始，觀眾可以通過香港直播觀看比賽，不錯過任何精彩瞬間。此外，中國隊的參賽名單也同樣令人矚目，涵蓋了從乒乓球到籃球等多個項目。

乒乓球與排球項目精英選手

在乒乓球項目中，男子單打將由王楚欽和樊振東領銜，而女子單打則有孫穎莎和陳夢參賽。此外，男女團體賽也將是觀眾期待的焦點。排球項目同樣精彩，由李盈瑩和朱婷等頂尖選手帶領，力爭上游。

羽毛球與網球強力陣容

羽毛球項目中，男女單打將由石宇奇和陳雨菲出戰，他們將在賽場上追求佳績。網球方面，張之臻和王欣瑜將代表中國出戰，展現他們的球技。

籃球與三人籃球競爭

籃球項目中，中國女籃和三人籃球隊伍都做好了充分的準備，期待在巴黎奧運上取得好成績。女子籃球隊由王思雨和李月汝等主力組成，而三人籃球則有萬濟圓和王麗麗參賽。

其他令人期待運動項目

此外，還有許多其他令人期待的運動項目，如高爾夫球、水球和曲棍球等。每一項目都有來自中國的頂尖運動員參賽，他們將在國際舞台上爭光添彩。