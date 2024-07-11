《巴黎奧運潮什麼》首播！Christy與鄭衍峰帶你探索奧運場館及巴黎文化

首集精彩看點：巴黎鐵塔旁奧運展覽館

由梁芷珮（Christy）和「奧運之星」鄭衍峰主持的《巴黎奧運潮什麼》，今晚於翡翠台首播，節目將連續五集，每周四、五晚上10點35分播出。這次，Christy將帶領觀眾遊覽巴黎及其周邊城市，深入奧運場館附近的熱門景點，提供豐富的「食．買．玩」資訊。而鄭衍峰則專注於奧運及殘奧主題展覽館，為觀眾帶來最新奧運動向。

首集中，Christy和鄭衍峰將一同探訪位於巴黎鐵塔旁的奧運展覽館。展館佔地萬呎，以奧運和城市文化為主題，展示了2024巴黎奧運及殘奧的新項目，如霹靂舞、衝浪和運動攀岩等。此外，展館內還展出了奧運必買的吉祥物Phryge（弗裡吉）的紀念品和應屆奧運襟章。

巴黎奧運「綠色」環保措施

為了響應巴黎奧運的「綠色」環保主題，Christy透露，大會將95%的現有場館進行翻新，用作比賽場地，以減少建設資源的消耗。「其中，超過120年歷史的巴黎大皇宮將被改造為跆拳道和劍擊比賽場館。」鄭衍峰在感受到其宏偉和典雅的外觀時，也熱切呼籲大家支持香港隊代表江旻憓和「香港劍神」張家朗。

巴黎奧運馬拉松路線歷史意義

節目還透露了巴黎奧運馬拉松的特別路線，起點設在巴黎市政廳廣場，途經多個著名景點，包括羅浮宮、國家博物館和凡爾賽宮等。這條路線也是1789年由女性發起的爭取自由主義及政治改革的凡爾賽遊行路線。