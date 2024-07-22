巴黎奧運即將開幕 無綫電視推出全新「奧運六星」直擊賽事 男女藝員齊參與

全新「奧運六星」陣容亮相

第33屆夏季奧林匹克運動會將於7月26日在法國巴黎隆重開幕。無綫電視為此次盛事提供全面而精彩的轉播服務，並延續2004年雅典奧運的傳統，推出全新的「奧運六星」。這次的「奧運六星」不同於以往，將包括三位男藝員和三位女藝員，他們將前往巴黎直擊賽事並擔任節目主持。此外，他們還將在香港各地進行奧運宣傳活動。

新一代的「奧運六星」包括劉穎鏇（Tiffany）、何沛珈（Roxanne）、何泳芍（Honey）、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）和黃庭鋒（Telford）。他們將主持全新問答遊戲節目《奧運智‧識‧玩》，透過有趣的問題和活動，向觀眾普及奧運知識。這些新星不僅青春活力，還擁有豐富的主持經驗，特別是Telford，他曾多次參與奧運相關的主持工作。

成員個別準備奧運挑戰

「而且我也很想參與，去講述足球的比賽，我每星期都看足球，都想跟住一班前輩學習。」Danny表示，他作為足球迷，對即將到來的足球賽事充滿期待。Leonard則是唯一一位將在巴黎現場直擊奧運的成員，他的經驗和見識將為觀眾帶來第一手的賽事報導。此外，Tiffany正在努力準備主持工作，她表示最大的挑戰是調整作息和飲食：「首先不能吃杯麵，一喫完第二天一定會水腫，又要戒掉我最愛的薯片和雪糕，如果忍不到口都會吃健康的果仁和多喝水。」

女星們奧運準備心得

Roxanne和Honey也在積極準備中。Roxanne透露已向資深主持人學習，希望能夠充分準備：「她有分享過，可以由北京奧運起的資料都重溫一次，這樣做才足夠，所以我也有請她拿分享當時的筆記。」而Honey則表示，她需要控制自己的情緒，以免過於興奮影響表現：「我最擔心是太興奮，要經常記住運動員才是主角，我是只是配角。」