巴黎奧運獨特開幕！塞納河畔露天盛會 紙板床話題再起 環保與禁慾兩大焦點

環保創新與「反性床」爭議

全球矚目的巴黎奧運2024將於7月26日盛大開幕，首次選擇在露天的塞納河畔舉行開幕禮，將巴黎的經典地標轉變為奧運競技場地，展現前所未有的創意與大膽設計。此外，為了響應全球環保趨勢，組織者在選手村的建設上大量使用天然材料，並延續了2020年東京奧運的創新之舉——紙板床。這些床鋪由日本公司Airweave提供，不僅床架，連床墊也是用100%可回收的材料製成，床墊內部更採用了特殊的漁網材料製作。

每間選手村的房間面積約12平方公尺，床身相當窄小，僅寬90釐米、長200釐米。由於東京奧運在疫情期間舉行，當時為了保持社交距離，實施了嚴格的防疫措施，甚至在防疫手冊中明文禁止運動員進行任何形式的親密接觸，包括擁抱、接吻及上床等，因此紙板床也被外界戲稱為「反性床」。然而，巴黎奧運的組織者選擇沿用這一設計，引發了外界對於是否為了防止運動員放縱行為的猜測。

奧運選手「放蕩」祕辛

歷屆奧運會中，不乏運動員因為放縱生活而成為媒體焦點。2012年倫敦奧運期間，一名匿名運動員曾透露在奧運村與隊友發生了四人行的經歷。美國游泳選手Ryan Lochte也在接受ESPN訪問時表示，大約70至75%的奧運選手會在比賽期間發生親密行為。儘管有人認為紙板床的設計可能無法完全遏止「飢渴」的選手，巴黎奧運選手村主任Laurent Michaud則強調，「採用紙板床只是響應環保，絕對無禁慾令」。此外，本屆奧運也將繼續為選手提供安全套，預計發放數量達30萬個。