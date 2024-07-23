全港40個商場同步直播巴黎奧運 為香港運動員加油打氣 絕不能錯過體育盛事

隨著巴黎奧運的臨近，從7月26日至8月11日，香港的國家隊和港隊選手已做好充分準備，期待在國際賽場上發光發熱。為了讓市民更便捷地觀看這場國際體育盛事，全港共有40個重點商場將會同步放送奧運賽事，讓你可以邊購物邊為香港運動員加油。除了家中的電視直播，這些商場提供的公共直播將是另一個觀賽的好選擇。