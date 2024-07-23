全港40個商場同步直播巴黎奧運 為香港運動員加油打氣 絕不能錯過體育盛事
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隨著巴黎奧運的臨近，從7月26日至8月11日，香港的國家隊和港隊選手已做好充分準備，期待在國際賽場上發光發熱。為了讓市民更便捷地觀看這場國際體育盛事，全港共有40個重點商場將會同步放送奧運賽事，讓你可以邊購物邊為香港運動員加油。除了家中的電視直播，這些商場提供的公共直播將是另一個觀賽的好選擇。
港島區商場直播點
在港島區，你可以選擇THE SOUTHSIDE、中環街市、北角匯、杏花新城、wwwtc mall等地點觀看奧運賽事。
九龍區商場直播點
九龍區的商場包括ELEMENTS 圓方、奧海城、MIKIKI、德福廣場、apm、麗閣商場、MegaBox、Mira Place、美麗華廣場、裕民坊、長沙灣廣場、九龍城廣場、麗港城商場、置富都會等，都將提供奧運直播。
新界區商場直播點
新界區的直播商場則有PopCorn、The LOHAS、康城、東港城、將軍澳中心、新都城中心、天晉匯、POPCORN 圍方、KCC、青衣城、上水廣場、荃新天地、愉景新城、綠楊坊、卓爾廣場、寶怡商場、元朗廣場、大埔超級城、新翠商場、石籬商場、+WOO、嘉湖映灣薈等地點。
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圖片來源：TVB