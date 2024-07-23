巴黎奧運香港羽毛球隊首抵 法國炎熱迎戰 冷氣壞汗流浹背

社交媒體上熱辣場面

隨著2024年巴黎奧運的序幕即將開啟，香港羽毛球隊作為本屆香港代表團的「先頭部隊」，已於上周五提前抵達巴黎，準備迎接即將到來的比賽挑戰。然而，他們在法國的首個挑戰並非來自賽場，而是來自於當地的酷熱天氣。由於接送他們的巴士出現冷氣故障，一行人只能在車內忍受高溫。

港隊成員李卓耀在社交媒體上分享了一段影片，影片中他因炎熱而不得不脫去上衣，只見他上身赤裸，汗水濕透了背部。「真係太環保，咁啱去球場嘅巴士都無冷氣」，李卓耀在影片中這樣說。同時，被稱為「羽毛球一姐」的謝影雪也在網上發布了一張表情誇張的自拍，形容這次乘坐的巴士「同焗爐無分別」。

教練解釋冷氣故障原因

對於這突如其來的狀況，港隊羽毛球隊的總教練何一嗚在接受媒體訪問時提供了解野：「嗰架巴士嘅問題啫，即係嗰架巴士冷氣壞咗嘅問題啫。」他解釋說，由於安全考慮，巴士的窗戶無法打開，再加上巴士已在等待羽毛球隊一段時間，車內的溫度因此顯得更加炎熱。

巴黎奧運環保措施與香港政府支援

值得一提的是，巴黎奧運組委會為了推行綠色環保政策，決定在運動員村內不設置冷氣機。儘管如此，香港政府已經承諾將為香港運動員提供45部流動冷氣機，以確保他們在準備比賽期間能享有舒適的環境。這些冷氣機預計將在今日全部送達。