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巴黎奧運2024香港隊參賽名單大公開 張家朗何詩蓓領銜超過20名選手出戰

TVB娛樂新聞
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巴黎奧運2024將於7月26日至8月11日舉行，香港隊的參賽名單已經確定，包括了多位知名運動員。這次香港隊將有超過20名選手參賽，涵蓋了劍擊、游泳、乒乓球、體操、跆拳道及單車等多個項目。以下是部分運動員的賽程和背景資料。

游泳項目焦點

香港隊在游泳項目的代表包括何甄陶、何詩蓓、張心悅、歐鎧淳、簡綽桐和鄭莉梅。何甄陶將參加男子50米自由泳，賽事將於香港時間8月3日凌晨2:30舉行。何詩蓓將參加多個項目，包括女子50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳和200米自由泳。她在2020年東京奧運會上奪得兩面銀牌，並保持九項長池香港紀錄。「今年2月何詩蓓在游泳世錦賽長池項目取得一金一銀一銅佳績，成為本港首個長池世界冠軍。」歐鎧淳則是首位五度參與奧運的香港泳手，被譽為「泳壇蔡依林」。

劍擊與羽毛球賽事亮點

在劍擊項目中，香港隊將由陳諾思、張家朗、江旻憓和何瑋桁代表出戰。張家朗曾於2021年東京奧運取得男子重劍個人賽金牌，並有「香港劍神」之稱。「江旻憓為香港女子劍擊（重劍）運動員，排名世界第一。是首位贏得世界盃（四次）和大獎賽（兩次）的香港劍手，也是香港首位世錦賽獎牌得主。」羽毛球方面，「鄧俊文謝影雪為香港著名羽毛球混雙運動員組合，曾最高世界排名第二。」

其他項目展望

此外，香港隊還將參加乒乓球、滑浪風帆、帆船、賽艇、體操、跆拳道、柔道和三項鐵人等項目。每個項目都有香港頂尖運動員代表出戰，展現香港在國際賽事上的競爭力。香港隊的表現值得期待，希望能在巴黎奧運上取得佳績。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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