巴黎奧運2024香港隊出戰名單大公開 張家朗何詩蓓等35位運動員備戰期待奪金

焦點運動員逐一盤點

隨著2024年巴黎奧運的腳步逼近，香港將派出35位運動員參加13個不同的運動項目，其中包括了眾所周知的張家朗、何詩蓓、江旻憓、歐鎧淳和謝影雪等。這些運動員正全力以赴地進行賽前準備，希望在劍擊、游泳、乒乓球和羽毛球等項目上取得佳績。此外，香港隊還將首次參加跆拳道項目，這無疑增加了比賽的看點。屆時，TVB將全程直播這場國際盛事，讓觀眾能夠近距離感受每一刻的精彩。

為了讓大家更好地認識即將代表香港出戰巴黎奧運的運動員，小編特意整理了以下八位運動員的資料，讓我們一起來看看他們的背景和成就：- 游泳項目：何甄陶，男子50米自由泳，曾於2022年亞洲運動會獲得男子50米自由式銀牌，並於2021年刷新香港紀錄。- 游泳項目：何詩蓓，女子多項目，2020年東京奧運雙銀得主，保持九項長池香港紀錄。- 游泳項目：歐鎧淳，女子4X100米混合泳接力，香港「泳壇蔡依林」，18項香港紀錄保持者。- 劍擊項目：張家朗，男子花劍，「香港劍神」，2021年東京奧運金牌得主。- 劍擊項目：江旻憓，女子重劍，世界排名第一，香港首位世錦賽獎牌得主。- 乒乓球項目：黃鎮廷，男子單打及混合雙打，香港史上世界排名最高的男子球員。- 乒乓球項目：杜凱琹，女子單打及團體賽，2020年奧運銅牌得主。- 跆拳道項目：盧蔚豐，男子68公斤以下級，將成為香港首位參加奧運的跆拳道選手。

全城期待奪金

隨著比賽日益臨近，全香港都在為這些運動員加油打氣，期待他們在巴黎奧運上取得優異成績，為香港爭光。無論是在泳池、擂台還是球場上，每一位運動員都代表著香港的鬥志和決心。讓我們一起關注他們的表現，為他們送上最熱烈的掌聲和支持。