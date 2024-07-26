梁芷珮鄭衍峰巴黎尋寶 370年歷史建築變身二手書店 品嚐中藥材雞尾酒

巴黎到里爾 只需一小時火車旅程

由梁芷珮（Christy）和「奧運之星」鄭衍峰主持的旅遊節目《巴黎奧運潮什麼》，最新一集帶觀眾探索巴黎的隱藏魅力。節目首站來到一間外表普通的超市雜貨店，其實是一家風格獨特的阿拉伯Speakeasy酒吧。在這裡，鄭衍峰嘗試了一款特製的雞尾酒，其中加入了具有中醫功效的大黃。「酒suppose係傷身，但大黃有清熱解毒、活血祛瘀功效，可以一路傷身，一路補身！」鄭衍峰評論道。

節目接著前往法國北部的里爾，從巴黎出發，乘坐火車只需一小時。在里爾，Christy參觀了一座建於1652年的歷史建築，這座前證券交易所現已蛻變為一個充滿魅力的二手書店市場。除了書籍，市場還銷售各種懷舊海報和畫作，是尋寶愛好者的天堂。

品嚐經典法式甜點與海鮮

Christy還造訪了一家擁有超過300年歷史的甜品店，品嚐了法國經典的雲呢拿口味Waffle。此外，她和鄭衍峰在當地享用了生蠔和青口，一個包含三款生蠔共九隻的套餐，連同一杯白酒，僅售33歐元（約280港元）。而一鍋白酒煮青口的價格也非常合理，只需150港元。