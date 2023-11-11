J Music丨布志綸重回母校演出感觸良多 林沚羿分享惹男學生騷動趣事…
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無線娛樂新聞台報導：J Music丨布志綸重回母校演出感觸良多 林沚羿分享惹男學生騷動趣事
布志綸、黃洛妍（Janees）、潘靜文（Sherman）、李茵彤（Desta）及林沚羿（Venus）呢日參加TVB音樂節目《J Music》錄影，佢哋去到一間中學跟一班男校學生組成嘅管弦樂團合作演出。
身為校友嘅布志綸重回母校演出，笑言與師弟一樣年輕，今次見到以前嘅老師，感覺老師們冇咩點變，Sherman大讚樂隊質素高，聽到要同管弦樂團一齊表演，Sherman好緊張怕自己出錯，而Janees非常淡定，原來佢細個都係管弦樂團團員之一，Venus同Desta首次嚟男校拍攝，分享呢次有趣經歷，惹男學生騷動頓感唔好意思。
網民點睇？
萬分期待Janees精彩演出❤️🔥
聲夢1，2💪💪💪💪💪
❤❤❤❤❤❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台