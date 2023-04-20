庾澄慶首次拍外景節目 孖隊友踩車環島遊
廣告
無線娛樂新聞台報導：庾澄慶率領卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天參與實境節目，呢日佢哋現身台北記招，節目構思由庾澄慶發起，希望透過騎車完成環島夢想，庾澄慶首次拍外景節目並品嚐美食。
彭小刀同柯有倫呢次有機會同偶像合作，作為大老闆嘅彭小刀更放下事業，瞓身投入節目拍攝，環島遊對體力嚟講係一大考驗，庾澄慶亦為隊友準備後勤補給車，卜學亮笑言本來係4天食物量，結果佢哋一天就食完！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台