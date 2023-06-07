台灣音樂頒獎禮徐佳瑩封歌后 韋禮安分享下月任金曲獎司儀感受

無線娛樂新聞台報導：庾澄慶、田馥甄、林俊傑、徐佳瑩 及 五堅情 等呢日現身台北小巨蛋出席一個流行音樂頒獎典禮，呢晚徐佳瑩獲頒女歌手及創作人獎項，而韋禮安則奪最受歡迎男歌手、對唱歌曲獎同年度十大華語歌曲獎。講到嚟緊7月就係台灣樂壇禮事金曲獎頒獎典禮，有6項金曲獎提名嘅徐佳瑩，同為金曲獎擔任司儀嘅韋禮安，呢日就有分享感受。