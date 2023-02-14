廉政狙擊丨蔡思貝追Bosco慘遭圍剿 胡鴻鈞爆吳業坤搞到屋企烏煙瘴氣…
由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣及蔡思貝等主演嘅劇集《廉政狙擊》呢晚舉行首映會，一眾演員現身宣傳造勢，今次係Bosco同吳卓羲第9次合作，佢哋同樣被劇中法律專業對白考起，Bosco 只好硬背對白，吳卓羲指劇本對白有啲好突然飛嚟，就要一段一段背稿，每次背唔到對白，精神壓力好大。
吳卓羲去年參加內地真人騷，當時好兄弟最期待佢同好兄弟Bosco同場，Bosco曾接到邀請，因檔期問題未能前往內地，目前已通關，Bosco坦言再獲邀應該會參與，王浩信早前逗留內地工作，返港後佢抽多咗時間陪愛女。
胡定欣身穿紅色貼身裙，佢解釋喺劇中挑戰飾演身體殘缺嘅復仇者，劇中開首講佢同4個朋友喺唐樓遇到意外，唐樓因石油氣爆炸衝擊而塌下，將佢哋眾人拆散，胡定欣角色因嚴重意外失去一隻腳，後來佢以復仇者姿態尋回公義，黃智雯覺得自己角色係一個舒緩者，其他角色都各自有計劃同目的，反而佢喺劇中角色係簡單同純潔。
蔡思貝完成半馬賽事，呢次喺《廉政狙擊》要主動女追男，與Bosco有感情線，蔡思貝惹來不少Bosco內地fans呷醋兼不滿，蔡思貝慘遭Bosco「老婆」圍剿，蔡思貝再澄清只係角色主動追佢，而蔡潔自爆角色才貌兼備，喺劇中係神秘組織要員，飾演胡定欣嘅得力助手。
演Bosco手下嘅戴祖儀同孔德賢，透露拍攝時好有口福，戴祖儀好喜歡Bosco呢位大佬，幫佢哋分析人物角色嘅特式，譬如知戴祖儀鍾意食嘢，就有一個為食妹嘅形象，戴祖儀笑言自己越拍越肥，孔德賢同樣變肥，笑指係因為Bosco成日「萬歲」。
日前76歲狄龍與妻子陶敏明發生車禍，兒子譚俊彥幫忙交代事故情況，佢笑言當日有記者話影到狄龍同另一位女士爆出「笑話」，譚俊彥即澄清係相中女士就係陶敏明，後來致電聯絡得知爸爸冇事。
此外，吳業坤早前北上工作寄住咗喺胡鴻鈞屋企，胡鴻鈞笑言烏煙瘴氣：「上個月請咗個姐姐搞衛生，執咗4個鐘，特別喺佢住嗰間房有好多紙巾同口罩喺地下，好多揸埋一嚿嘅紙巾喺床底。」吳業坤笑稱係風水陣，幫助大家好運，被問娶咗日本妻濱口愛子應該愛乾淨，吳業坤表示自己一個人嘅時候就唔鍾意乾淨。
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