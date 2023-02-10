TVB大寶藏丨羅慧娟廖啟智行鋼索 陳敏兒默默加油打氣
智叔行鋼索要拎住一支鋼棒，難度更高，當時司儀肥姐沈殿霞不時提佢小心啲，肥姐更爆智叔為咗演出成功，練習咗好多次、跌過好多次，而老婆陳敏兒亦躲喺門邊，默默給老公加油打氣，肥媽即叫敏兒唔使驚，智叔一定安全，佢之前挑戰倒後行，籌得20萬。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節應如何選購禮物給伴侶？
情人節快來臨，揀好禮物未呢？小編為各位錫伴侶的讀者精選出18大實用情人節禮物2023女朋友篇及男朋友篇推介，平價及名牌都有！另外，不少酒店及餅店都有推出情人節朱古力禮盒，例如半島酒店、GODIVA、Venchi等，而MUJI更推出自製朱古力DIY，手殘男女也能做到！即看：情人節朱古力禮盒2023。想自己動動手的朋友們有福了，大家可以在家跟著情人節甜品食譜，自我製造「多巴胺」。
讀者留言