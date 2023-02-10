TVB大寶藏丨羅慧娟廖啟智行鋼索 陳敏兒默默加油打氣

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：廖啟智同羅慧娟於1990年為《慈善星輝仁濟夜》攜手演出「癲鳳狂龍一線牽」，行鋼索每走過一個氣球就有2萬贊助，羅慧娟打頭陣出場亦相當淡定。

智叔行鋼索要拎住一支鋼棒，難度更高，當時司儀肥姐沈殿霞不時提佢小心啲，肥姐更爆智叔為咗演出成功，練習咗好多次、跌過好多次，而老婆陳敏兒亦躲喺門邊，默默給老公加油打氣，肥媽即叫敏兒唔使驚，智叔一定安全，佢之前挑戰倒後行，籌得20萬。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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