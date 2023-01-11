廖啟智遺作放映會 冼國林唐文龍回憶點滴
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演任何角色都形神俱似嘅 廖啟智 離世接近兩年，呢日佢生前有份演出嘅一部作品舉行放映會，有份投資嘅 冼國林 就回憶當時智叔除咗減片酬演出之外，當年亦都非常支持以器官捐贈作主題嘅電影。
冼師傅又話新片係智叔在世時對社會嘅一個貢獻，希望大家都多啲了解器官捐贈呢個善舉，佢仲話智叔喺現場非常慷慨指導後輩。
而 唐文龍 亦都曾同智叔合作咗另一部尚未上演嘅電影，佢亦話智叔扮乜似乜，演戲非常有立體感呀。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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