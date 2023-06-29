鄔翁嘉穗鮮有參與廣告拍攝 廖子妤爆男友見家長超緊張

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：廖子妤呢日為家居品牌拍攝廣告，老闆娘鄔翁嘉穗鮮有參與拍攝，老闆鄔友正亦現身監場，翁嘉穗讚廖子妤高貴同好有實力，近年廖子妤演技被讚賞，電影一部接一部，工作排得密密麻麻，廖子妤自認宅女，平時最愛留喺屋企休息。

廖子妤與男友盧鎮業(小野)感情穩定，日前首次與廖爸爸見面，廖子妤爆男友超級緊張，希望下次見面可以自然啲、傾多啲偈，2023香港小姐競選舉行在即，第25屆港姐冠軍翁嘉穗有留意今屆候選佳麗，佢分享參選心得！

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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