鄔翁嘉穗鮮有參與廣告拍攝 廖子妤爆男友見家長超緊張

無線娛樂新聞台報導：廖子妤呢日為家居品牌拍攝廣告，老闆娘鄔翁嘉穗鮮有參與拍攝，老闆鄔友正亦現身監場，翁嘉穗讚廖子妤高貴同好有實力，近年廖子妤演技被讚賞，電影一部接一部，工作排得密密麻麻，廖子妤自認宅女，平時最愛留喺屋企休息。