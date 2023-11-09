廖碧兒貼與外籍男對望照似有新戀情 稱揀另一半對方要識品酒
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無線娛樂新聞台報導：廖碧兒Bernice呢日出席一個品酒活動，身為專業品酒師嘅佢，除咗要打理自己嘅酒品同餐飲生意外，最近仲回歸校園讀書，不過佢嘅課程就要去到唔同地區上堂，其中一個仲係戰區以色列，Bernice就話好彩當時都可以安全離開。
嚟緊12月就會喺新加坡舉行畢業禮，Bernice話完成呢個課程後要唞下先，因為佢話今次呢個課程成日都要周圍飛，加上之前喺疫情期飛令成件事好麻煩，佢仲笑言因為咁令佢喺飛機上嘅經歷多咗好多呀。
之前Bernice喺自己嘅YouTube片入面，貼出一張佢同外籍男對望甜笑嘅相，令人聯想佢係咪有新戀情。呢日Bernice被問到擇偶條件？佢就話如果對方識品酒嘅當然會加分，另外就係要鍾意小動物同照顧家庭呀。
網民點睇？
真係女強人既然已經做緊一盤大生意，但係仲有時間去進修進修都唔緊要，仲要去不同的國家進修，而且仲要每去到一個國家仲要隔離一段時間嘥咁多時間去進修唔係一件壞事進修不嬲都係一件好事問題嘅話你有冇時間你有生意要管理呀嘛？你有生意要做呀嘛仲嘥時間隔離喺個酒店度喺個飛機上高逗留，所以真係犀利係點樣可以安排時間進修期間又要集中學業唔可以分心咁嗰盤生意又點樣打嚟但係佢竟然可以兼顧得到認真犀利雖然佢有少少浮腫個樣唔知係咪太過辛苦。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台