廖碧兒貼與外籍男對望照似有新戀情 稱揀另一半對方要識品酒

無線娛樂新聞台報導：廖碧兒Bernice呢日出席一個品酒活動，身為專業品酒師嘅佢，除咗要打理自己嘅酒品同餐飲生意外，最近仲回歸校園讀書，不過佢嘅課程就要去到唔同地區上堂，其中一個仲係戰區以色列，Bernice就話好彩當時都可以安全離開。