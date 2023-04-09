流行原音音樂會｜Chantel神秘返港捧戰友場 Yumi Windy後台嚇到尖叫…
8、90年代係香港流行音樂發展最為爆發嘅時候，呢日一個音樂會就邀請咗 吳業坤 譚嘉儀 鍾柔美 冼正鋒 林智樂 何晉樂 同 林欣彤 等一班歌手，一齊演繹唔少當年嘅熱爆金曲喇。
呢晚嘅歌曲經過 Johny Yim 重新編曲再由一班新世代歌手演出，有耳目一新嘅感覺，而嘉儀就話今次演出可以全新面貌為大家演出非常開心，而早前赴新西蘭升學嘅 Chantel 姚焯菲 原來放假返咗香港，呢日仲有捧場，Yumi仲喺後台被佢嚇到呀。
Windy亦都話估唔到Chantel會突然驚喜到場，仲即刻雞啄唔斷猛傾偈，仲話Chantel似乎比之前更加得意咁話呀。
Archie、Rock同Felix亦都有講到佢哋即將來臨嘅工作，仲分別話即將會有新歌推出呀。啱啱推出新歌嘅 谷婭溦 呢日亦都有份演出，而近日忙住籌備音樂學校嘅佢，呢日就話好快就會正式開業，仲話就好似夢想成真一樣呀。
網民點睇？
個show真係好正😊Chantel送花牌仲親身到場撐，真係好有心🥰🥰🥰🥰
坤哥唱情深說話未曾講好正
Chantel 真係好得意好靚女！亦係好可愛既得意妹❤
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