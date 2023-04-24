廣瀨愛麗絲代言飲品認懶 練波被稱丸子姊妹花

無線娛樂新聞台報導：日本女星 廣瀨愛麗絲 呢日現身佢代言嘅飲品活動，舊年疑似因為過勞而停工休養嘅佢，呢日竟然自嘲係懶鬼，真係令人難以置信，原來佢係講返中學時代同妹妹 廣瀨鈴 身為學校籃球隊員時嘅往事咋。