廣瀨愛麗絲代言飲品認懶 練波被稱丸子姊妹花
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無線娛樂新聞台報導：日本女星 廣瀨愛麗絲 呢日現身佢代言嘅飲品活動，舊年疑似因為過勞而停工休養嘅佢，呢日竟然自嘲係懶鬼，真係令人難以置信，原來佢係講返中學時代同妹妹 廣瀨鈴 身為學校籃球隊員時嘅往事咋。
惰性賴床呢啲小習慣，相信幾勤力嘅人不時都會發生，而佢就話一個人生活有時真係會想乜都唔理就咁放空發呆呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台