张学润离世丨Nel Nel疑因感情及金钱问题轻生 肥妈助其家人处理后事…
着名形象指导张学润（Nel Nel）于5月18日传出于内地烧炭自杀身亡，终年59岁。Nel Nel曾为郭富城、陈慧娴及陈小春等担任形象指导，其离世消息震惊整个娱圈，好友肥妈、汤宝如、关宝慧、罗霖及路芙等均非常伤心。
肥妈与Nel Nel感情深厚，接受TVB娱乐新闻台访问时难掩伤痛，肥妈得知消息后彻夜难眠，二人相识30多年，Nel Nel每次有困难时均会第一时间找她商量，肥妈哽咽称一定会为对方解决问题，亦可以教他如果赚钱处理。
肥妈透露Nel Nel工作被「走数」，她受访时泣不成声，指Nel Nel因为同时发生感情及金钱问题，要是当时对方能致电给自己，便可以阻止悲剧发生。
提到当年曾与Nel Nel做直播赚钱，对方向自己表示手头上有100万元，令肥妈误以为Nel Nel财政并无问过。对于Nel Nel后事安排，肥妈表示由于对方是轻生，故需由法医解剖证明他并非被谋杀，肥妈又指已跟Nel Nel胞弟联络，愿意随时帮忙。
此外，有传Nel Nel离世一事是由罗霖揭发，罗霖透过短讯回复TVB娱乐新闻台，称因Nel Nel未有现身直播带货，故同事上门寻找他从而揭发事件。罗霖又澄清与Nel Nel并非邻居，但二人于5月17日晚上曾食聚，当时罗霖观察到Nel Nel疑受情绪困扰，猜测对方可能患上抑鬱症，而事发后罗霖有到场了解，她指Nel Nel心地善良、乐于助人，祝愿好友一路好走；对于Nel Nel走上轻生之路，另一好友关宝慧自责没多关心挚友。
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