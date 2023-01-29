張兆輝善心請睇新武俠片 大年初四包場招待老友記

無線娛樂新聞台報導：張兆輝 有份演出嘅武俠新片喺今年賀歲檔上映，而喺年初四輝哥就特別包場，邀請咗大班老友記齊齊欣賞新作喇。輝哥仲話一班老友記年輕時都曾經為社會作過好多貢獻，所以想表示少少心意，趁新年多謝佢哋嘅付出呀。