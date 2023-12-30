張兆輝 文詠珊雙雙為港爭光 澳門國際電影節勇奪男女配角獎

無線娛樂新聞台報導：《第15屆澳門國際電影節》頒獎典禮28日於澳門隆重舉行，一眾藝人包括張兆輝、文詠珊、周冬雨等匯聚澳門，其中張兆輝憑動作電影《困獸》，打敗吳鎮宇、方中信、羅嘉良等一眾強敵，勇奪「金蓮花最佳男配角」，而文詠珊則憑《消失的她》奪得「金蓮花最佳女配角」，雙雙為港爭光。