張兆輝 文詠珊雙雙為港爭光 澳門國際電影節勇奪男女配角獎
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無線娛樂新聞台報導：《第15屆澳門國際電影節》頒獎典禮28日於澳門隆重舉行，一眾藝人包括張兆輝、文詠珊、周冬雨等匯聚澳門，其中張兆輝憑動作電影《困獸》，打敗吳鎮宇、方中信、羅嘉良等一眾強敵，勇奪「金蓮花最佳男配角」，而文詠珊則憑《消失的她》奪得「金蓮花最佳女配角」，雙雙為港爭光。
頒獎禮上，輝哥以一身白色西裝亮相，非常有型，其實2019年，輝哥已經憑《催眠・裁決》獲得《第11屆澳門國際電影節》最佳男配角獎，今次第二次獲獎，輝哥都驚喜萬分，佢喺台上領獎時就話冇諗過可以再次攞獎，仲話自己好似新人一樣震晒，而Janice就係第一次獲得電影獎項，不過二人就話唔會刻意慶功喇！
至於影后就由周冬憑「熱搜」奪得，亦都係佢第二次獲封「金蓮花最佳女主角」，佢開心之餘亦都好識做，喺台上祝大家「好運連連，喜事不斷。」
至於影后就由周冬憑「熱搜」奪得，亦都係佢第二次獲封「金蓮花最佳女主角」，佢開心之餘亦都好識做，喺台上祝大家「好運連連，喜事不斷。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台