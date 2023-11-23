張兆輝胡杏兒首度演非一般夫妻 邵美琪認有戲癮再拍嘢
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無線娛樂新聞台報導：張兆輝同胡杏兒呢日出席首度合作嘅電影首映禮，邵美琪、楊玉梅、唐文龍、胡鴻鈞及丁子朗等到場支持，輝哥與杏兒演非一般嘅夫妻，佢哋覺得今次合作好新鮮，同時有好多挑戰！
輝哥拍唔少動作戲場口係親身上陣，佢想試吓挑戰自己，輝哥同杏兒工作忙過不停，嚟緊各自開騷，目前一有時間就進行綵排，久未露面嘅邵美琪早前舉行粉絲見面會，慶祝出道40周年，今次跟好耐冇見嘅粉絲聚會，邵美琪受訪時稱有戲癮，等大家搵佢再拍嘢。
丁子朗參加全新選秀節目，近日公佈初印象人氣排名，香港代表冼靖峰排第7位，而丁子朗打入第21位，丁子朗直言喜出望外，自己冇排最尾，胡鴻鈞嘆超齡未能參與。
網民點睇？
Hubert❤❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台