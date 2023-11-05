張兆輝鍾漢良新片黑白周璇 各遇不同難題考起演出
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無線娛樂新聞台報導：張兆輝 鍾漢良 呢日同導演 彭發 一齊到廣州為佢哋嘅新片宣傳，電影以y2k年代嘅香港黑道為背景，而輝哥就扮演其中一位有錢黑幫大佬，不過就令佢有少少頭痕喇。輝哥話要研究有錢人嘅生活，再融入一個黑道中人嚟演出，自己花咗唔少時間呀。
而大量動作場面亦考起鍾漢良呢個警察，唔止動作唔易，加上又要飛車又要槍戰，仲要連人帶車飛入海，難怪佢話非常難忘啦。而唔食辣嘅佢呢次仲要挑戰狂食辣，導演仲唔知情下叫工作人員加重口味呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台