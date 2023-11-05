張兆輝鍾漢良新片黑白周璇 各遇不同難題考起演出

無線娛樂新聞台報導：張兆輝 鍾漢良 呢日同導演 彭發 一齊到廣州為佢哋嘅新片宣傳，電影以y2k年代嘅香港黑道為背景，而輝哥就扮演其中一位有錢黑幫大佬，不過就令佢有少少頭痕喇。輝哥話要研究有錢人嘅生活，再融入一個黑道中人嚟演出，自己花咗唔少時間呀。