張名雅愛子被蚊叮肉都赤 艾妮首任主持跟旦哥學嘢
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無線娛樂新聞台報導：張名雅 同 艾妮 呢日一齊現身一個電視節目，同大家討論夏日被蚊無情攻擊嘅話題。明雅身為人母，就話囝囝曾經試過被蚊叮之後異常紅腫而要急睇醫生，自始仲會為佢哋做足保護措施呀。
早前晉身為獨立歌手嘅佢，又話希望有機會可以挑戰街頭Busking，仲話已經安排喺唔同平台開Live同大家分享音樂呀。
講起音樂，以靚聲著稱嘅佢，過往有好多唔同機會為觀眾近距離表演，呢日佢就話即將就有開騷計劃，8月仲會推出新碟呀。
今次同 旦哥 合作擔任主持，首次化身主持嘅佢，就話心情非常緊張，前一晚仲狂背稿，又話跟旦哥學到唔少嘢呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台