張國榮逝世20周年｜任暟晴翻唱《怪你過份美麗》 重新演繹經典之作
Jasmine以少女角度重新演繹呢首一代經典，但係喺原版深入民心之下，Jasmine就話一直有非常大壓力，好在新版公開之後大家都有正面反應，所以自己非常開心呀。
佢又提到自己收到邀請之後非常驚喜同開心，雖然自己過往唔係成日聽哥哥作品，不過父母就經常收聽，所以非常有印象，但係就刻意唔模仿哥哥唱法，而對密集歌詞同咬字更加打起十二分精神呀。
再次為Jasmine擔任歌曲監製嘅 郭偉亮 ，就指小妹妹嘅表現令自己非常滿意，仲叫大家可以仔細留意Jasmine當中嘅唔少細緻表現呀。
網民點睇？
期待Jasmine4月1日「想張國榮20周年致敬音樂紀念會」上演唱😍 依家loop住 mv止吓綿歌癮先🔥🔥
暟綿寶寶要聽Eric Kwok話，loop loop loop😂
Jasmine 🎉🎉
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