張國榮逝世20周年｜任暟晴翻唱《怪你過份美麗》 重新演繹經典之作

無線娛樂新聞台報導：今年係樂壇傳奇張國榮離世20周年，唔少紀念活動都將會紀念呢位一代巨星。哥哥生前嘅唱片公司，早前就廣邀一批歌手重新演繹當年經典，而《聲夢傳奇2》總冠軍 任暟晴 早前就重新灌錄《怪你過份美麗》，MV推出以來仲獲得唔少好評。