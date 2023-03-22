張國榮逝世20周年｜任暟晴翻唱《怪你過份美麗》 重新演繹經典之作

張國榮逝世20周年｜任暟晴翻唱《怪你過份美麗》 重新演繹經典之作

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：今年係樂壇傳奇張國榮離世20周年，唔少紀念活動都將會紀念呢位一代巨星。哥哥生前嘅唱片公司，早前就廣邀一批歌手重新演繹當年經典，而《聲夢傳奇2》總冠軍 任暟晴 早前就重新灌錄《怪你過份美麗》，MV推出以來仲獲得唔少好評。

Jasmine以少女角度重新演繹呢首一代經典，但係喺原版深入民心之下，Jasmine就話一直有非常大壓力，好在新版公開之後大家都有正面反應，所以自己非常開心呀。

佢又提到自己收到邀請之後非常驚喜同開心，雖然自己過往唔係成日聽哥哥作品，不過父母就經常收聽，所以非常有印象，但係就刻意唔模仿哥哥唱法，而對密集歌詞同咬字更加打起十二分精神呀。

再次為Jasmine擔任歌曲監製嘅 郭偉亮 ，就指小妹妹嘅表現令自己非常滿意，仲叫大家可以仔細留意Jasmine當中嘅唔少細緻表現呀。

網民點睇？

期待Jasmine4月1日「想張國榮20周年致敬音樂紀念會」上演唱😍 依家loop住 mv止吓綿歌癮先🔥🔥

暟綿寶寶要聽Eric Kwok話，loop loop loop😂

Jasmine 🎉🎉

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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