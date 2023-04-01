文雪兒帶舊照現身悼念哥哥 曾比特讚嘆哥哥工作處世態度

無線娛樂新聞台報導：今年係哥哥張國榮離世20周年，唔少機構都分別舉行唔同紀念活動，呢日同哥哥相識多年嘅 文雪兒 同 曾比特 就一齊出席其中一個展覽，阿Mike除咗獻唱哥哥經典作《有誰共鳴》之外，亦對哥哥嘅敢作敢為非常欣賞，佢話哥哥嘅前衛同唔理世俗眼光嘅堅持非常令人敬佩呀。