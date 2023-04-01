文雪兒帶舊照現身悼念哥哥 曾比特讚嘆哥哥工作處世態度
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無線娛樂新聞台報導：今年係哥哥張國榮離世20周年，唔少機構都分別舉行唔同紀念活動，呢日同哥哥相識多年嘅 文雪兒 同 曾比特 就一齊出席其中一個展覽，阿Mike除咗獻唱哥哥經典作《有誰共鳴》之外，亦對哥哥嘅敢作敢為非常欣賞，佢話哥哥嘅前衛同唔理世俗眼光嘅堅持非常令人敬佩呀。
外傳力臻完美嘅哥哥，每次錄音都唔會超過三次，阿Mike就認為係有超級高質素嘅功力之下先可以有咁嘅霸氣，仲認為呢種想法好值得自己學習呀。
網民點睇？
哥哥
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台