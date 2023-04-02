TVB大寶藏丨張國榮譚詠麟雄霸樂壇 兩批擁護者屢爆罵戰爭執不休
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無線娛樂新聞台報導：4月1號係香港傳奇巨星哥哥張國榮（Leslie）逝世20周年，至今哥迷仍難以忘記哥哥俊朗外表、舉手投足散發高貴氣質、一笑便顛倒眾生。
當年一眾哥迷與譚詠麟fans為捧偶像，兩批擁護者多次展開罵戰，爭執不休，張國榮與譚詠麟雄霸樂壇，二人勢均力敵，經常喺頒獎禮爭崩頭，二人究竟見面有冇面阻阻？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台