張國榮唯一監製作品4K版重映 重溫哥哥細膩深情演技
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無線娛樂新聞台報導：一眾哥迷有福喇！哥哥張國榮生前唯一一套監製及演出嘅作品《夜半歌聲》，將以4K修復版，12月23號起於戲院重現幕前。
電影由哥哥及吳倩蓮主演，於1995年拍攝及上映，雖然已經已28年，但一對主角既淒美愛情故事至今仍為人津津樂道。呢次重映除左有曾經播出嘅粵語版本外，今次更首度放映國語現場收音修復版本。據知當年哥哥為左呈現更好演出，不惜搵台詞老師到現場指導，相信呢次重映可以令觀眾重新喺大銀幕底下感受更到哥哥精緻細膩嘅歌聲同演技。
至於講到當年哥哥為點解會擔任監製一職，電影監製之一黃百鳴表示仍歷歷在目：「Leslie 當時由新藝城到東方都係我地嘅合約演員，大家就似一家人一樣。Leslie有日表示好鍾意三十年代一套中國電影《夜半歌聲》（1937），希望可以改編佢。當時開拍前Leslie已表示好有興趣兼任監製一職，我亦非常歡迎。」
當時哥哥更建議百鳴哥起用一位新演員參與演出，並安排見面，呢個人就係古天樂！哥哥更向百鳴哥講：「古天樂一定會紅。」只可惜因為檔期問題，所以同古仔嘅合作最後未能成事。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台