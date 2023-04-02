張國榮逝世20年｜黎明Kelly獻唱金曲許志安終再踏舞台
打頭陣出場嘅Leon一口氣連唱《當年情》、《明星》同《為你鍾情》三首哥哥經典歌曲，而Gigi則緊接以短裙騷長腿現身大唱另一味道嘅《側面》 。至於年前因為「安心事件」之後一直沉寂嘅 許志安 ，呢日亦藉紀念演唱會終於回歸舞台，獻唱《追》嘅佢表現平穩淡定。
同安仔並肩多年，近年專注喺內地發展嘅 梁漢文 同 蘇永康 亦都先後登場，梁柄仲喺台上分享當年同哥哥一齊拍攝《金枝玉業2》時嘅一件小故事，令佢印象深刻到不得了，仲令台下笑聲四起呀。之後佢哋三人又一齊合唱《左右手》。
近日推出新歌嘅Kelly就指遺憾當年未有機會同哥哥合唱，而一班後起之秀呢日亦都有機會上台向哥哥致敬，Gigi炎明熹就以《路過蜻蜓》表演，又同Mike合唱《緣份》。不過事後Gigi就話自己唱錯歌詞而稍有遺憾喇。
Jasmine任暟晴雖然帶病上陣，不過一首《怪你過份美麗》依然有不俗表現，大病初癒嘅佢仲去針灸等自己開聲可以演唱呀。而同樣《聱夢2》出身嘅 XiX呢晚就又唱又跳《Miss You Much》，仲話覺得非常榮幸呀。呢晚嘅音樂會由 AGA 壓軸出場，獻唱《有心人》向哥哥致敬。
除咗兩大音樂會之外，有歌迷就喺文化中心外舉辦紀念活動，當中仲包括中港日韓嘅歌迷代表，佢哋又喺現場致辭訴說對偶像嘅思念。
而位於中環哥哥輕生嘅酒店外，亦一如既往有唔少歌迷獻花，今年現場更有一棵排滿姐白兩色紙鶴樹，又有人喺現場用色士風吹奏哥哥作品，亦有歌迷喺6點43分哥哥離世時分一刻，打開手機燈光默哀。
網民點睇？
Jasmine首次大型舞台表演就要帶病上陣，辛苦了！但幸好表現無失準，仲受到讚賞！加油！支持綿綿任暟晴💪🏻💪🏻💌💌
聽到好唔開心，Jasmine 病到咁嚴重都照頂硬上，好專業，仲要為fans走動咁多，真係辛苦晒🙏🏻🥹 你琴晚表現唔止合格仲要有突添！👍🏻
原來Jasmine咁嚴重，辛苦晒🙏🙏
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