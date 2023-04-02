張國榮逝世20年｜黎明Kelly獻唱金曲許志安終再踏舞台

無線娛樂新聞台報導：4月1號係一代巨星 張國榮 離世20周年，香港有多個唔同展覽同紀念音樂會舉行悼念，其中喺會展舉行嘅紀念音樂會，就分別有 黎明 陳慧琳 梁詠琪 梁漢文 許志安 蘇永康 AGA 炎明熹 曾比特 任暟晴 XiX 林德信 等先後現身獻唱多首張國榮經典歌曲喇。