張國榮逝世20年｜陳淑芬辦紅館騷紀念 周慧敏郭富城現身獻唱
啱啱完成美加巡迴演唱會嘅 郭富城 亦先後唱出《Monica》同《有誰共鳴》兩曲，事後城城仲話參考狂煲哥哥當年嘅MV同表演片段。佢又提到當年仲係舞蹈訓練班成員時，哥哥仲帶住幾位舞蹈員一齊食晏，令自己有非常深刻印象。
而 張智霖 同 袁詠儀 夫婦亦喺台上分享過往同哥哥嘅相處點滴，Chilam仲話當中全部都係佢哋嘅有趣窩心時刻，當年更成日同哥哥大戰四方城呀。而早前喺林敏驄作品展不慎跌倒嘅 鍾鎮濤 呢日就話原來當日一跌令韌帶撕裂，呢日仲忍痛上台演出。
由北京返港表演嘅松松姐姐，呢晚綵排時已經難忍悲傷，而正式演出時亦都非常感觸。新一代年輕歌手好似 李幸倪 鄭欣宜 林奕匡 布志綸 SupperMoment 鍾柔美 詹天文 黃洛妍 文佐匡 等都有參與演出，Gin Lee仲話呢晚心情非常緊張呀。
而Yumi同Windy就同幾位《聲夢2》成員，同 譚耀文 合作演繹《拒絕再玩》，首次踏上舞台嘅佢哋，仲話做足準備先敢上台呀。
因為同時有另一個紀念演唱會舉行，陳淑芬就話嘉賓名單同其他技術問題花咗好多時間處理，佢仲話要多謝所有出席嘅嘉賓朋友同工作人員協助先可以順利完成呀。
網民點睇？
平安
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