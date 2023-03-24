張國榮逝世20周年丨葛民輝分享1:1銅像最佳觀賞角度 陳幼堅難忘哥哥為…
4月1 號係一代巨星張國榮逝世20周年，連串跟哥哥相關嘅紀念活動陸續展開，葛民輝、陳幼堅及文雋呢日出席創作展，當中展出不少哥哥嘅珍藏，哥哥1:1銅像雕像亦係焦點所在。
葛民輝有份參與雕像製作過程，稱哥哥呢個雕像製造一絲不苟，更分享最佳觀賞角度，而昔日跟哥哥合作無間嘅設計師陳幼堅，過往為哥哥設計多個唱片封套，佢大讚哥哥係一個非常重情嘅人，又試過陪哥哥去日本錄《無心睡眠》、東京影唱片封套，二人仲一齊去逛街買嘢。
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