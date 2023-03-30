張國榮摯愛唐鶴德借出大量珍藏 陳淑芬哽咽籌備紀念展困難重重
姜大衞、李琳琳、連炎輝及葉童現身支持，陳淑芬今次籌備紀念展困難重重，一度哽咽感謝專業團隊幫忙，哥哥摯愛唐鶴德借出大量珍藏，包括哥哥在演唱會著過嘅紅色閃爆高跟鞋、貝類裙等，可惜場地所限，只能展出精選展品，讓哥迷們勾起美好回憶。
張國榮紀念演唱會門票火速售罄，陳淑芬為照顧全球哥迷，公佈音樂會將放喺網上直播，讓全球哥迷可以收睇，同日有另一個哥哥紀念音樂會撞期，陳淑芬否認鬧「雙胞胎」搶嘉賓，陳淑芬稱嘉賓名單有陳潔靈、古巨基、張智霖、袁詠儀、欣宜、譚耀文、林奕匡及陳松伶等。
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