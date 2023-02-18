張國榮離世20周年｜前經理人紅館開騷紀念摯友

無線娛樂新聞台報導：今年已經係哥哥 張國榮 離世20周年，佢嘅前經理人 陳淑芬 宣佈，將會喺4月1號喺紅館舉辦紀念音樂會，同時推出多款紀念品懷念已經別去多時嘅哥哥，呢日記者會亦播出由內地歌手 于毅演唱 紀念哥哥嘅作品《從未遠離》，除咗由陳淑芬負責獨白，亦可以重溫唔少珍貴片段，更有哥哥摯愛 唐鶴德 對大家嘅留言。