張國榮離世20周年｜前經理人紅館開騷紀念摯友

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：今年已經係哥哥 張國榮 離世20周年，佢嘅前經理人 陳淑芬 宣佈，將會喺4月1號喺紅館舉辦紀念音樂會，同時推出多款紀念品懷念已經別去多時嘅哥哥，呢日記者會亦播出由內地歌手 于毅演唱 紀念哥哥嘅作品《從未遠離》，除咗由陳淑芬負責獨白，亦可以重溫唔少珍貴片段，更有哥哥摯愛 唐鶴德 對大家嘅留言。

陳太接受訪問時，就話希望唐唐都會參與演唱會，不過有關演唱會嘅表演者身份，佢就一直保持神秘，而有份參與嘅歌手亦都一口應承，希望為哥哥略盡心意。多年來一直有唔少歌迷同機構以唔同方式紀念哥哥，而陳太亦曾講過今次會係最後一次舉辦作紀念活動，呢日佢就對往後係咪唔再舉辦未有正面回應喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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