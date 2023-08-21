張天賦Dear Jane音樂會首合作 笑談衛蘭姊妹離巢傳聞
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無線娛樂新聞台報導：張天賦 同 Dear Jane 呢日首次為音樂會合作演出，不過只此一場就令佢哋話完場唔夠喉，仲希望他日再合作，更加話要整返首合唱歌曲咁話呀。Tim就話騷轉眼就完，希望再唱耐啲，而MC仲即場叫Howie創作佢哋嘅合唱歌呀，MC仲話希望可以同Dear Jane合作一首激昂熱血嘅歌咁話。
呢晚MC又同 謝曉盈 KiriT 合唱， 連詩雅 亦都以特別嘉賓身份登台，令現場歡呼聱嗌個不停呀。Dear Jane當年翻唱Shiga嘅《到此為止》之後，原來一直未有機會一齊公開表演，呢次就令佢哋圓夢喇。
至於外間有傳 衛蘭 同 衛詩 因為公司資源原因而離開華納唱片，呢日MC就笑言指矛頭應該指向Dear Jane，搞笑話組合4個人資源更多，不過又講到知道Janice同Jill有計畫，祝福佢哋發展順利呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台