張天賦Dear Jane音樂會首合作 笑談衛蘭姊妹離巢傳聞

無線娛樂新聞台報導：張天賦 同 Dear Jane 呢日首次為音樂會合作演出，不過只此一場就令佢哋話完場唔夠喉，仲希望他日再合作，更加話要整返首合唱歌曲咁話呀。Tim就話騷轉眼就完，希望再唱耐啲，而MC仲即場叫Howie創作佢哋嘅合唱歌呀，MC仲話希望可以同Dear Jane合作一首激昂熱血嘅歌咁話。